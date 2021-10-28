Северокорейцев попросили поменьше есть

Жителей Северной Кореи призвали есть поменьше еды, поскольку КНДР столкнулась с чрезвычайной продовольственной ситуацией, которая продлится, по меньшей мере, до 2025 года. Как сообщает Fox News со ссылкой на Radio Free Asia, дефицит возник из-за закрытия границы с Китаем в попытке замедлить распространение коронавируса.
Как отмечает источник, в результате цены на продукты питания резко выросли, что привело к смертельным случаям голода среди населения. При этом, люди уже жалуются, что из-за нехватки еды будет сложно пережить грядущую зиму, не говоря о нескольких годах.
На фоне заявления некоторые жители КНДР считают, что призыв властей к гражданам сократить потребление продуктов питания предполагает, что лидер «не знает, насколько серьезна ситуация с продовольствием».
Сейчас по оценкам Всемирной продовольственной программы ООН, около 40% населения Северной Кореи недоедает, а в этом году стране не хватало продовольствия примерно на 860 000 тонн – или, по подсчетам организации, два месяца снабжения продовольствием всего населения страны.