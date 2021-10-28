Северокорейцев попросили поменьше есть

Жителей Северной Кореи призвали есть поменьше еды, поскольку КНДР столкнулась с чрезвычайной продовольственной ситуацией, которая продлится, по меньшей мере, до 2025 года. Как сообщает Fox News со ссылкой на Radio Free Asia, дефицит возник из-за закрытия границы с Китаем в попытке замедлить распространение коронавируса.

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Как отмечает источник, в результате цены на продукты питания резко выросли, что привело к смертельным случаям голода среди населения. При этом, люди уже жалуются, что из-за нехватки еды будет сложно пережить грядущую зиму, не говоря о нескольких годах.

На фоне заявления некоторые жители КНДР считают, что призыв властей к гражданам сократить потребление продуктов питания предполагает, что лидер «не знает, насколько серьезна ситуация с продовольствием».