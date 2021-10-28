Польшу уличили в торговле «российской угрозой»

Польша торгует «российской угрозой» из-за штрафа, наложенного Евросоюзом, и сокращения европейских дотаций. Об этом заявили опрошенные изданием «Лайф» военные эксперты и политологи.

Ранее ЕС потребовал от Польши прекращения работы дисциплинарной палаты Верховного суда, которая «угрожает независимости и беспристрастности судей». Варшава данное требование не выполнила. В итоге Польша по решению суда должна каждый день выплачивать штраф в размере одного миллиона евро до тех пор, пока не упразднит дисциплинарную палату.

Польские политики восприняли это решение как «очередной этап гибридной войны против Польши» и призвали блокировать решения ЕС, пока в Брюсселе «не восстановят верховенство закона». При этом 26 октября вице-премьер Польши Ярослав Качиньский заявил, что страна должна готовиться к войне, которая случится из-за проблем, связанных с «имперскими амбициями» России, и наращивать вооруженные силы.

Заявления Варшавы призваны напомнить, что Польша – «первая линия обороны» перед «русской агрессией», отметили военные эксперты.

«Польша как отдельная страна ничего не сможет сделать России. Любые попытки военного конфликта будут пресечены быстро и не в пользу поляков. Но, продолжая работать на русофобской поляне, Варшава не позволяет другим государствам занять более вменяемую позицию, например, Германии и Франции, что вредит экономическому сотрудничеству Европы с Россией», — считает военный эксперт Алексей Леонков.

В свою очередь политолог Александр Роджерс назвал возможными причинами агрессивной антироссийской риторики Варшавы «провал европейских требований по ЛГБТ и угрозу урезать дотации».

«Дотации должны были прекратить выплачивать в этом году, но пока только сокращают. Я думаю, что в ближайшее время польское руководство начнет поднимать еще более нелепые и истеричные темы», - уверен он.

При этом сами поляки выступают против обострения отношений с Россией, констатируя, что это выгодно США, а не Польше.

«Янки хотят, чтобы здесь был конфликт. Будет пролито немного крови поляков и украинцев, но и Россия будет занята на Западе. Вот что задумали ковбои...», - подчеркнул в комментариях к статье в издании Wirtualna Polska пользователь под ником WROZ.