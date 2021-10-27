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В Польше заявили о войне с Евросоюзом после решения суда ЕС

Елена Прошина
22 минуты назад

Польские политики заявили о новом этапе войны, которую Евросоюз ведет с их страной на фоне решения суда ЕС. По приговору Варшава должна каждый день выплачивать штраф в размере одного миллиона евро до тех пор пока не упразднит дисциплинарную палату Верховного суда. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на портал Onet.

В Польше заявили о войне с Евросоюзом после решения суда ЕС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Экс-премьер страны Беата Шидло считает, что для Евросоюза предпочтительнее оказывать на Польшу давление, а не вести диалог. Политик Януш Ковальский высказался на этот счет более резко и назвал решение суда ЕС «очередным этапом гибридной войны против Польши». По его мнению, Варшава в ответ должна бойкотировать организацию и блокировать все ее решения, пока в Брюсселе «не восстановят верховенство закона».

Еще один политик, депутат от партии «Право и справедливость» Казимеж Смолиньский в свою очередь назвал решение «продолжением политической войны» против Польши.

«Кто за это заплатит: Моравецкий, Качиньский? Нет, заплатят все поляки посредством налогов, высоких цен на электричество и газ», — подчеркнул парламентарий Петр Борис.

Отметим, что суд ЕС потребовал от Польши прекращения работы дисциплинарной палаты Верховного суда, которая «угрожает независимости и беспристрастности судей» еще в июле 2021 года. Варшава данное требование до сих пор не выполнила и в Евросоюзе приняли меры, обязав страну выплачивать штраф.

В мире,Беата Шидло,Партия "Право и справедливость",ЕС,РИА Новости,
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