В Польше заявили о войне с Евросоюзом после решения суда ЕС

Польские политики заявили о новом этапе войны, которую Евросоюз ведет с их страной на фоне решения суда ЕС. По приговору Варшава должна каждый день выплачивать штраф в размере одного миллиона евро до тех пор пока не упразднит дисциплинарную палату Верховного суда. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на портал Onet.

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Экс-премьер страны Беата Шидло считает, что для Евросоюза предпочтительнее оказывать на Польшу давление, а не вести диалог. Политик Януш Ковальский высказался на этот счет более резко и назвал решение суда ЕС «очередным этапом гибридной войны против Польши». По его мнению, Варшава в ответ должна бойкотировать организацию и блокировать все ее решения, пока в Брюсселе «не восстановят верховенство закона».

Еще один политик, депутат от партии «Право и справедливость» Казимеж Смолиньский в свою очередь назвал решение «продолжением политической войны» против Польши.

«Кто за это заплатит: Моравецкий, Качиньский? Нет, заплатят все поляки посредством налогов, высоких цен на электричество и газ», — подчеркнул парламентарий Петр Борис.