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В Польше заявили о войне с Евросоюзом после решения суда

News.ru
25 минут назад

Польские политики заявили о новом этапе войны, которую Евросоюз ведёт с их страной. Так в Польше отреагировали на решение Суда ЕС, обязавшего Варшаву выплачивать штраф в €1 млн в сутки до упразднения дисциплинарной палаты Верховного суда. Мнения политиков приводит портал Onet.

Это очередной этап гибридной войны ЕС против Польши, — заявил политик Януш Ковальский.

Он полагает, что Варшаве следует объявить бойкот организации и блокировать любые её решения до тех пор, пока Брюссель «не восстановит верховентство закона».

В свою очередь, бывший премьер-министр страны Беата Шидло полагает, что европейские институты предпочитают не вести диалог с Польшей. а оказывать на неё давление.

Депутат от партии «Право и справедливость» Казимеж Смолиньский назвал решение ЕС «продолжением политической войны» против Польши.

Ещё один депутат, Петр Борис, считает, что за такое решение Евросуда придётся заплатить простым полякам.

Кто за это заплатит: Моравецкий, Качиньский? Нет, заплатят все поляки посредством налогов, высоких цен на электричество и газ, — заявил он.

В июле текущего года Суд ЕС потребовал от Польши прекращения работы дисциплинарной палаты, которая, по мнению Еврокомиссии, угрожает независимости и баспристрастности судей. 27 октября Варшаву обязали выплачивать €1 млн в сутки в пользу Еврокомиссии в виде штрафа за невыполнение решения суда.

В мире,Видео,Беата Шидло,Партия "Право и справедливость",Еврокомиссия,ЕС,
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