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Умер сценарист сериала «Рабыня Изаура» Брага

Вечерняя Москва
22 минуты назад

Бразильский сценарист популярного сериала «Рабыня Изаура» и лауреат премии «Эмми» за теленовеллу «Бок о бок» Жилберту Тумшиц Брага скончался в больнице Copa Star в Рио-де-Жанейро. Он ушел из жизни в возрасте 75 лет. Об этом рассказали родные сценариста.

Умер сценарист сериала «Рабыня Изаура»
Фото: © Rede Globo de Televisão (1976 – 1977)© Rede Globo de Televisão (1976 – 1977)

— Племянник Бернарду Араужу рассказал, что его дядя был госпитализирован в пятницу и страдал сепсисом... он был госпитализирован в очень тяжелом состоянии, у него была распространенная инфекция, — сообщается в материале портала G1, который на своем телеканале Globo показывал сериалы Жильберту Браги.

Отмечается, что у Браги последние несколько лет были проблемы со здоровьем. Он перенес несколько хирургических вмешательств — операцию на позвоночнике, на сердце и гидроцефалию. Также сценарист испытывал трудности с ходьбой. В последний раз он попал в больницу с диагнозом «перфорация пищевода», передают РИА Новости.

Жилберту Брага родился в Рио-де-Жанейро 1 ноября 1945 года. В его фильмографии — 35 работ в 1973-2015 годах.

Жилберту Брага обрел известность в 1976 году благодаря выходу сериала «Рабыня Изаура», которая рассказывает о последних годах рабства в Бразилии. Фильм получил международное признание. В России сериал вышел в 1988 году и стал очень популярным среди российских зрителей, его показывали на четырех советских и российских телеканалах.

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