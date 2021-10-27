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Пока вы не уснули: Угрозы России Зеленскому и договоренности по газу

Елена Прошина
5 минут назад

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Раскрыты секретные договоренности Меркель и России по газу

На прошлой неделе канцлер Германии Ангела Меркель сообщила лидерам стран Евросоюза (ЕС), что Россия пообещала увеличить запасы газа в немецких хранилищах.

Секретные договоренности раскрывает Financial Times (FT) со ссылкой на неофициальные источники в дипломатических кругах.

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На борту летевшего в Москву самолета нашли послание с угрозами

На борту пассажирского самолета Airbus A220, летевшего из Каира в Москву, обнаружили послание с угрозами. Об этом говорится в заявлении авиакомпании EgyptAir.

Угроза была написана неизвестным лицом на одном сидений авиалайнера. Представитель перевозчика добавил, что самолет вернулся в аэропорт вылета спустя 22 минуты после взлета.

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Песков пригрозил Зеленскому из-за слов о Крыме

Обещание украинского президента Владимира Зеленского вернуть Крым можно расценивать как территориальные претензии Киева и должно иметь последствия. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.

«Заявление о возвращении Крыма является ничем иным, как заявлением о территориальном притязании. Это может иметь негативные последствия», — заявил Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

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МИД отреагировал на решение суда по скифскому золоту

Решение Апелляционного суда Амстердама по скифскому золоту создаёт крайне опасный прецедент, который подрывает доверие между музеями разных государств.

Также под вопросом ставятся дальнейшие перспективы музейного сотрудничества. Об этом говорится в заявлении МИД России.

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Раскрыты последствия удара турецких дронов по Донбассу

При первом применении украинской стороной турецких беспилотников Bayraktar в Донбассе никто не пострадал. Последствия удара дрона раскрыл источник «Интерфакс» в силовых структурах самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

По словам собеседника агентства, удар был нанесен точечно.

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Два сетевых алкомаркета отказались закрываться на нерабочие дни

Торговые сети «Красное & Белое» и «ВинЛаб», специализирующиеся на продаже алкоголя, будут работать с 28 октября по 7 ноября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей компаний.

Представители сетей подчеркнули, что введенные в столице нерабочие дни на их магазины не распространяются.

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В России назвали единственный способ спасти Донбасс от атаки беспилотников

Политологи предложили России единственный способ спасения Донбасса от атаки турецких беспилотников "Байрактар".

Как считает политтехнолог Марат Баширов, из гуманитарных соображений РФ следовало бы ввести бесполетную зону над Донецкой и Луганской народными республиками.

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Появилась новая версия громкого убийства рэпера в Петербурге

Петербургский суд решил продлить меру пресечения вдове рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко) Марине Кохал на три месяца, до 30 января будущего года.

Причиной стала новая версия убийства исполнителя, которую выдвинуло следствие.

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В мире,Ангела Меркель,Владимир Зеленский,Дмитрий Песков,Владимир Путин,EgyptAir,МИД,ЕС,Financial Times,Reuters,Интерфакс,ИТАР-ТАСС,
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