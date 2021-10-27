ВОЗ в ближайшее время может зарегистрировать «Спутник V»

Всемирная организация здравоохранения скоро зарегистрирует российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Такое мнение высказал руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра имени Гамалеи Владимир Гущин, сообщает ТАСС.

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Как отметил ученый в ходе просветительской кампании «Разберемся в вакцинах вместе», сейчас переговоры с ВОЗ находятся на финишной прямой и центру остается подготовить необходимые документы для регистрации препарата.

Напомним, что Россия стала первой страной в мире, которая зарегистрировала вакцину от COVID-19. Лекарство было разработано НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с РФПИ и получило название «Спутник V». Впоследствии в стране зарегистрировали еще четыре препарата — «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «Спутник Лайт» и «ЭпиВакКорона-Н».