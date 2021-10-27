Европу призвали ограничить перелеты

Международная природоохранная организация «Гринпис» призвала страны Евросоюза (ЕС) отказаться от авиаперелетов на короткие дистанции. Ради спасения планеты европейцам предлагают альтернативу в виде поездов, если расстояние можно преодолеть быстрее, чем за шесть часов по железной дороге. Данные доклада опубликованы на сайте экологического объединения.

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Экологи выяснили, что на самолеты приходится в 9-13 раз больше выбросов углекислого газа, чем на поезда. По мнению представительницы «Гринпис» Лорелей Лимузен (Lorelei Limousin), в Европе уже существуют жизнеспособные альтернативы ближнемагистральным авиарейсам. Там, где их нет, необходимо вложить больше средств в развитие транспортной системы, которая «будет полезна для планеты и доступна для всех».

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Исследователи изучили 150 самых популярных маршрутов для коротких перелетов в ЕС и 250 — по всей Европе (включая Великобританию, Норвегию и Швейцарию). Для 34 процентов направлений в ЕС есть варианты добраться на поезде за менее чем шесть часов. Таким образом можно попасть из Парижа в Амстердам, из Мадрида в Барселону и из Мюнхена в Берлин. На 21 из этих маршрутов время в пути ограничилось четырьмя часами, а на трех — двумя часами. На территории континента на допустимые альтернативные железнодорожные направления пришлось 29 процентов.

Однако эксперты отметили, что путешествовать на поезде в последнее время в Европе стало сложнее — только у 41 из 150 авиарейсов есть альтернатива в виде ночного поезда, а в Испании, Португалии, Франции и Италии такой вид транспорта вообще отменили в 2019 году.

Исследователи утверждают, что сократить число перелетов важно для предотвращения климатической катастрофы. В качестве возможного решения экологи предложили отказаться от скидок на авиабилеты и уравнять их со стоимостью передвижения на поездах. Кроме того, необходимо устранить госмонополии железнодорожных операторов — так получится сделать экологичный способ путешествий более доступным. Согласно исследованию, 62 процента европейцев поддерживают запрет на короткие перелеты, а большинство жителей Франции (72 процента) и Испании (80 процентов) ожидают запуска ночных поездов по разумной цене.