Меркель рассказала лидерам ЕС о планах России по поставкам газа

Канцлер Германии Ангела Меркель на минувшей неделе заявила лидерам стран Европейского союза, что Россия увеличит запасы газа в хранилищах Германии. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на иноформированные источники.

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26 октября президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер вручил Меркель уведомление об окончании ее полномочий на посту канцлера, который она занимала на протяжении 16 лет. Меркель было поручено исполнять обязанности главы правительства до избрания ее преемника.

«Канцлер Германии Ангела Меркель заявила лидерам ЕС на прошлой неделе, что Россия взяла на себя обязательство увеличить объем природного газа, хранящегося в стране», — сообщила газета.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с энергетической политикой России, сообщило, что Москва готова снизить цены на газ для Европы на 60%. Отмечалось, что речь идет о $300-400 за одну тысячу кубометров.