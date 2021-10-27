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Названы самые опасные страны для отдыха с детьми

Елена Прошина
44 минуты назад

Турция, Россия и Болгария оказались наиболее «опасными» направлениями для отдыха с детьми прошедшим летом. К такому выводу пришли аналитики компании «АльфаСтрахование», которые изучили, в каких странах детям, отдыхавшим с родителями, чаще всего требовалась медицинская помощь. Об этом сообщает ТАСС.

Названы самые опасные страны для отдыха с детьми
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Наибольшее число обращений за помощью к медикам в связи с заболеваниями у детей зафиксировано в Турции – 29,7%. Второе место занимает Россия с 13,1% обращений, а третье – Болгария (12%). Также в пятерку вошли Грузия с результатом в 11,7% и Кипр с 7,5%.

Самой частой причиной наступления страховых случаев по полисам временно выезжающих за рубеж у детей стали инфекционные заболевания дыхательных путей – 23,2%. Часто к врачам обращались с заболеваниями ЖКТ (21,5%), травмами (8,2%) и проблемами с ушами (7,8%).

Самым популярным направлением для семейного отдыха этим летом стала Турция – на эту страну пришлось 12,6% всех оформленных полисов путешественников. Российские курорты заняли второе место (11,1%), третье место пришлось на страны Шенгенской зоны (8%). Четвертое и пятое место заняли Кипр (5,3%) и Абхазия (4%).

В мире,Альфастрахование,
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