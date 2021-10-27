Азаров назвал незаконным захват Киевом россиянина в Донбассе

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил о незаконности захвата украинскими силовиками россиянина, наблюдателя в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня от Луганской народной республики (ЛНР) Андрея Косяка.

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По словам Азарова, в Донбассе «значительно усилились обстрелы, произошел захват офицера контрольной комиссии (Косяка), захват и в общем-то незаконное удерживание, вообще прекратились какие-либо серьезные разговоры и переговоры между двумя сторонами конфликта», приводятся его слова на сайте телеканала «112 Украина».

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Бывший премьер-министр считает, что представители республик Донбасса выступают с разного рода инициативами, которые «киевская власть не поддерживает». Также, по словам Азарова, деструктивными являются постоянные высказывания внештатного советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича.

Напомним, украинские силовики похитили безоружного наблюдателя представительства ЛНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК). Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила захваченного офицера ЛНР в создании незаконных вооруженных формирований.

Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник приостановил участие ЛНР в минском формате переговоров до освобождения представителя республики в СЦКК. Представительство Луганской народной республики в Центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) прекратило взаимодействие с Киевом.

Полпред России в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов обвинил ВСУ в прямом нарушении мер по усилению перемирия, подписанных Киевом 22 июля 2020 года, а также рамочного решения о разведении сил и средств, согласованного Украиной и Донбассом в 2016 году в рамках Контактной группы.