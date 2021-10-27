В Латвии запретили георгиевскую ленточку

В Латвии ввели запрет на использование георгиевских ленточек во время публичных мероприятий. Комиссия Сейма (парламента) Латвии по правам человека и общественным делам в третьем чтении одобрила новый запрет, сообщает ТАСС.
Отмечается, что к третьему чтению этих поправок комиссия получила одно предложение от депутата Николая Кабанова, члена социал-демократической партии «Согласие», отстаивающей интересы русскоязычных жителей страны.
Парламентарий призвал позволить использовать георгиевские ленточки во время проведения памятных мероприятий в местах военных захоронений и военных мемориалов, во время реконструкций военных событий, а также мероприятий с участием иностранных дипломатов. Уточняется, что это предложение отклонили.
Ранее депутат латвийского сейма, лидер партии «Согласие» Янис Урбанович прокомментировал предложенный запрет.
«Это дань курсу русофобии, а русофобы имеют большинство [в Сейме]. Решение направлено против России, а не против самого символа. Мне кажется, что они не знают происхождения георгиевской ленточки. Очень многие латвийские стрелки с гордостью ее носили в Первую мировую войну», — заявил парламентарий.
22 сентября запрет был одобрен Сеймом Латвии во втором чтении.