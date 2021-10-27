В Латвии запретили георгиевскую ленточку

«Это дань курсу русофобии, а русофобы имеют большинство [в Сейме]. Решение направлено против России, а не против самого символа. Мне кажется, что они не знают происхождения георгиевской ленточки. Очень многие латвийские стрелки с гордостью ее носили в Первую мировую войну», — заявил парламентарий.