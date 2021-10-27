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В Латвии запретили георгиевскую ленточку

Елена Прошина
37 минут назад

В Латвии ввели запрет на использование георгиевских ленточек во время публичных мероприятий. Комиссия Сейма (парламента) Латвии по правам человека и общественным делам в третьем чтении одобрила новый запрет, сообщает ТАСС.

В Латвии запретили георгиевскую ленточку
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что к третьему чтению этих поправок комиссия получила одно предложение от депутата Николая Кабанова, члена социал-демократической партии «Согласие», отстаивающей интересы русскоязычных жителей страны.

Парламентарий призвал позволить использовать георгиевские ленточки во время проведения памятных мероприятий в местах военных захоронений и военных мемориалов, во время реконструкций военных событий, а также мероприятий с участием иностранных дипломатов. Уточняется, что это предложение отклонили.

Ранее депутат латвийского сейма, лидер партии «Согласие» Янис Урбанович прокомментировал предложенный запрет.

«Это дань курсу русофобии, а русофобы имеют большинство [в Сейме]. Решение направлено против России, а не против самого символа. Мне кажется, что они не знают происхождения георгиевской ленточки. Очень многие латвийские стрелки с гордостью ее носили в Первую мировую войну», — заявил парламентарий.

22 сентября запрет был одобрен Сеймом Латвии во втором чтении.

В мире,Николай Кабанов,Янис Урбанович,ИТАР-ТАСС,
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