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Ким Чен Ын призвал граждан КНДР меньше есть до 2025 года

Газета.Ru
41 минуту назад

Правительство Северной Кореи во главе с Ким Чен Ыном предупредило своих граждан, что им нужно меньше есть. Поубавить аппетит людям придется до 2025 когда, когда страна откроет границу с Китаем, сообщает Daily Mail.

Ким Чен Ын призвал граждан КНДР меньше есть до 2025 года
Фото: ReutersReuters

Северная Корея закрыла границу с Поднебесной в 2020 году из-за пандемии коронавируса. Этот шаг оказал серьезное влияние на экономику КНДР — цены на товары повседневного спроса резко выросли, а продукты исчезли с прилавков.

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По информации источников, недостаточное количество продовольствия уже сказывается на жизни северокорейских граждан. Люди жалуются, что из-за дефицита им будет сложно пережить зиму, не говоря уже о нескольких годах.

«Ситуация с продовольствием прямо сейчас критическая. Когда власти говорят, что нужно меньше есть до 2025 года, мы ничего не можем сделать, кроме как испытывать огромное отчаяние», — рассказал житель северокорейского города Сыныйджу.

Что касается позиции правительства Северной Кореи, то чиновники списывают нехватку продовольствия на введенные против страны санкции, стихийные бедствия и эпидемию COVID-19.

Ранее Ким Чен Ын призвал власти КНДР сделать одним из своих приоритетов улучшение уровня жизни своих граждан.

В мире,Чен Ким,
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