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Дмитрия Гордона не пустили в Грузию

Lenta.ru
24 минуты назад

Украинского журналиста Дмитрия Гордона не пустили в Грузию. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Дмитрия Гордона не пустили в Грузию
Фото: FacebookFacebook

Гордон написал, что час назад прилетел в Тбилиси и все это время ждал штамп в паспорте на паспортном контроле.

«Только что мне официально объявили, что въезд в Грузию мне запрещен. Причин не назвали»., — добавил он.

По мнению журналиста, это связано с его планами посетить бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в тюрьме. В заключение он назвал случившееся международным скандалом и позором для грузинских властей.

В мире,Дмитрий Гордон,Михаил Саакашвили,
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