Украинского журналиста Дмитрия Гордона не пустили в Грузию. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
Гордон написал, что час назад прилетел в Тбилиси и все это время ждал штамп в паспорте на паспортном контроле.
«Только что мне официально объявили, что въезд в Грузию мне запрещен. Причин не назвали»., — добавил он.
По мнению журналиста, это связано с его планами посетить бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в тюрьме. В заключение он назвал случившееся международным скандалом и позором для грузинских властей.