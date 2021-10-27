В Германии оценили выгоду «Северного потока-2»

В Минэкономики Германии заявили, что «Северный поток-2» позволит удовлетворить спрос на газ в Европе в острые периоды и обезопасит поставки. Об этом сообщает РИА Новости.

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Министерство экономики 26 октября представило немецкому регулятору официальное заключение, подтвердившее, что сертификация оператора газопровода не навредит, а напротив, будет полезна для континента. Это заключение - один из шагов на пути к сертификации «СП-2».

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«Северный поток - 2» представляет собой новую и дополнительную пропускную способность для импорта природного газа. <…> Это еще одна дорога, по которой газ идет из пункта А в пункт Б: из России в Германию, а отсюда во всю Европу», - отметили в министерстве.

Биржевая стоимость газа в Европе 6 октября обновила исторический максимум, впервые превысив отметку в $1900 за тысячу кубометров. Скачки цен связывали с ростом спроса на газ и решением «Газпрома» бронировать дополнительные мощности по транзиту через Украину в небольшом объеме.

13 октября президент России Владимир Путин рассказал, что на фоне скачков цен на газ в Европе РФ готова пойти на встречу партнерам, обсудить «дополнительные действия» и уже нарастила поставки на 15 процентов.

Российские эксперты отмечали, что скорейший запуск «Северного потока-2» позволил бы справиться с кризисом.

«Северный поток-2» проходит по дну Балтийского моря до немецкого города Грайфсвальд. Трубопровод обходит транзитные государства - Украину, Белоруссию, Польшу и другие - через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти стран - России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

В июле 2021 года США объявили о достижении соглашения с Германией по «Северному потоку - 2» (американская администрация долгое время выступала против проекта и ввела серию санкций). Соглашение предполагает введение санкций Германией, если Россия «попытается использовать энергию в качестве оружия против Украины».