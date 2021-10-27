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Украинцев призвали учиться стрелять

Елена Прошина
52 минуты назад

Глава МВД Украины Денис Монастырский призвал жителей страны повышать навыки практической стрельбы. Судя по его посту на странице в Facebook, навык может особенно пригодиться в условиях обновления территориальной обороны.

Украинцев призвали учиться стрелять
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Восьмой год Украина находится в состоянии войны, поэтому уровень культуры обращения с оружием должен расти и иметь высокое внимание в обществе», – заявил министр.

Монастырский отметил, что в следующем году в стране начнет действовать закон «Об основах национального сопротивления», а потому навыки практической стрельбы «будут очень нужны для построения обновленной украинской территориальной обороны».

Также министр рассказал, что на базе Нацакадемии МВД завершился Чемпионат по практической стрельбе. По словам Монастырского, такие соревнования проводятся «не ради соревнований», а для повышения уровня владения оружием среди правоохранителей.

Напомним, что согласно закону об основах национального сопротивления, который вводится в действие 1 января 2022 года, в стране предполагается максимально широкое привлечение украинских граждан к обеспечению военной безопасности страны, к сдерживанию "агрессии" и к нанесению противнику потерь.

В мире,МВД,
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