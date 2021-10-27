Глава МВД посоветовал украинцам научиться стрелять

Украинским гражданам надо повышать уровень владения оружием, поскольку страна «уже восьмой год находится в состоянии войны». Об этом в Facebook заявил глава МВД Украины Денис Монастырский после завершения чемпионата по стрельбе при министерстве.

Он рассказал о том, что в 2022 году вступит в силу закон «Об основах национального сопротивления», и таким образом мирные жители будут более активно вовлекаться в защиту Украины в составе ВСУ. В связи с этим, министр посоветовал гражданам учиться навыкам стрельбы. Это, по его мнению, будет способствовать укреплению обороноспособности страны.

«Человек, занимающийся стрельбой, должен доверять оружию, которое держит в своих руках. И без сомнений доверять самому себе. Общество, доверившее оружие Министерству внутренних дел, должно верить правоохранителям, чувствовать себя защищенными и в безопасности», — отметил Монастырский.

Согласно упомянутому закону, в особый период численность вооруженных сил страны увеличивается за счет личного состава, призванного на военную службу в ходе исполнения указов президента Украины о мобилизации. Общая численность украинской армии была увеличена на 4,4%, до 261 тыс. человек.