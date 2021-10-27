В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+11° в 
USD 69.55EUR 80.70BRENT 84.76
Войти в почту

Глава МВД Украины посоветовал гражданам научиться стрелять

Газета.Ruиещё 3
1 час назад

Украинским гражданам надо повышать уровень владения оружием, поскольку страна «уже восьмой год находится в состоянии войны». Об этом в Facebook заявил глава МВД Украины Денис Монастырский после завершения чемпионата по стрельбе при министерстве.

Глава МВД посоветовал украинцам научиться стрелять
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Он рассказал о том, что в 2022 году вступит в силу закон «Об основах национального сопротивления», и таким образом мирные жители будут более активно вовлекаться в защиту Украины в составе ВСУ. В связи с этим, министр посоветовал гражданам учиться навыкам стрельбы. Это, по его мнению, будет способствовать укреплению обороноспособности страны.

«Человек, занимающийся стрельбой, должен доверять оружию, которое держит в своих руках. И без сомнений доверять самому себе. Общество, доверившее оружие Министерству внутренних дел, должно верить правоохранителям, чувствовать себя защищенными и в безопасности», — отметил Монастырский.

Согласно упомянутому закону, в особый период численность вооруженных сил страны увеличивается за счет личного состава, призванного на военную службу в ходе исполнения указов президента Украины о мобилизации. Общая численность украинской армии была увеличена на 4,4%, до 261 тыс. человек.

Ранее в июне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если западные страны перестанут помогать его стране в конфликте с самопровозглашенными республиками в Донбассе, Киев может создать «самую мощную армию в Европе», чтобы решить эту проблему без помощи третьих государств.

В мире,Владимир Зеленский,МВД,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители