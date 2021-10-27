Сербия: более 10 стран готовы отозвать признание Косова

Многие страны мира готовы отозвать свое признание Косова. Об этом заявил в интервью газете Vecernje novosti, опубликованном в среду, министр иностранных дел Сербии Никола Селакович.

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Отвечая на вопрос, верно ли, что 10 стран мира собираются отозвать признание Косова, министр ответил: "Думаю, что стран, которые готовы пересмотреть свою позицию по Косову, намного больше".

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Министр отметил, что в настоящий момент действует мораторий, согласно которому Белград не лоббирует отзыв признания Косова, а Приштина замораживает свои усилия по вступлению в международные организации.

"Мы не будем делать первый шаг, потому что нас провозгласят провокаторами. Мы были готовы выполнять мораторий, согласованный в Вашингтонском соглашении, но в Приштине нет доброй воли уважать какие бы то ни было соглашения", - сказал Селакович.

По словам министра, политика "выкручивания рук" Сербии по вопросу Косова не имеет перспектив. "Если кто-то думает, что компромиссное решение, в котором мы примем что-то как решенный статус - то это не компромиссное решение, это вообще не решение. И мы на это не согласны", - сказал глава МИД. Селакович отметил, что Сербия продолжит заниматься укреплением связей в Балканском регионе и выступать "столпом стабильности и локомотивом экономического развития" Балкан.

4 сентября 2020 года в Вашингтоне был зафиксирован ряд обязательств руководства Сербии и Косова, среди которых мораторий на продвижение Приштиной своей кандидатуры в международные организации, а также приостановка Белградом работы с мировыми столицами по отзыву ими признания "косовской независимости". В начале августа парламент Косова не поддержал резолюцию, обязывающую непризнанное образование выполнить Вашингтонские соглашения.