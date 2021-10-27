«Перепуганный Газпром»: раскрыт хитрый план Молдавии по поставкам газа

После закупок газа у нидерландских и польских компаний Молдавия затаилась в ожидании шагов от «перепуганного «Газпрома». План Кишинева по газовой независимости раскрыл в своем Telegram-канале блогер Сергей Колясников, а оппозиция обвинила власти в имитации переговоров с «Газпромом».

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22 октября после провала переговоров с «Газпромом» в Молдавии был объявлен режим ЧП. При этом премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что страна не признает исторический долг перед российской компанией. Для минимизации энергокризиса власти страны ищут альтернативные источники.

Депутат парламента от оппозиционного парламентского блока страны «Коммунисты и социалисты» Олег Рейдман обвинил власти в политизации проблемы газового кризиса и имитации переговоров c «Газпромом» в Москве, чтобы «народ дома не ругал».

В свою очередь блогер Сергей Колясников обратил внимание на то, что Молдавия заключила контракты о пробной закупке миллиона кубометров газа у нидерландской компании Vitol и у польской компании PGNiG.

«При суточной потребности в газе порядка 3 млн кубометров молдаване купили два миллиона кубов газа, по одному у Польши и Нидерландов, причем по цене выше 1000$ за тысячу кубов (Россия предлагает по 700$ при условии погашения долга). Добавьте сюда 15 млн кубометров, которые пообещала Украина, и пока-пока «Газпром», Молдавия обеспечила себя газом аж на целую неделю», - иронизирует он.

Блогер оценил происходящее как «хитрый план» Молдавии.

«И сейчас хитрые-прехитрые молдаване, подмигивая друг другу, смотрят в сторону Кремля, рассчитывая, что «Газпром», перепуганный такими мощными закупками на стороне, готовится простить все долги и начнет поставлять газ без предоплаты. Ну-ну», - констатировал он.