Китай призвал США разорвать все контакты с Тайванем

Дипломаты КНР призвали США придерживаться договоренностей об «одном Китае» и прекратить все отношения с Тайванем. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление посольства КНР в Вашингтоне.

Фото: Reuters Reuters

В заявлении говорится, что в мире есть только один Китай, и правительство КНР является единственным законным правительством, представляющим весь Китай, а Тайвань – неотъемлемая часть территории Китая.

В посольстве сообщили, что 50 лет назад США пытались создать в ООН «один Китай и один Тайвань» или «два Китая», но эта попытка провалилась, а в настоящий момент Вашингтон открыто поддерживает силы, выступающие за независимость Тайваня.

Дипломаты КНР призвали США немедленно прекратить все официальные контакты с Тайванем, прекратить безответственные и ошибочные высказывания для сохранения общего положения в китайско-американских отношениях.