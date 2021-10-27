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Главу Союза украинцев Португалии возмутил памятник Гагарину

Деловая газета "Взгляд"иещё 3
55 минут назад

Глава Союза украинцев в Португалии Павел Садоха подверг критике открытие в стране памятника космонавту Юрию Гагарину.

Элемент памятника Гагарину возмутил Союз украинцев Португалии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Садоха в своей статье в издании Observador отметил, что памятник получил «явно идеологическое содержание», поскольку основным элементом работы якобы выступает герб СССР – «одного из самых жестких диктаторских режимов прошлого столетия».

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Украинец также подверг критике позицию директора Taguspark, заявившего о необходимости уважения истории.

«В конце концов, от чего в Португалии зависит «уважение истории»? От объемов поставляемого Россией газа и нефти? От нынешнего военного потенциала России?» – задался вопросами Садоха.

По словам украинца, для осуществления полета Гагарина якобы «15 республик СССР были превращены в огромный концлагерь, где не уважали человеческую жизнь и где царила тотальная бедность».

Садоха предположил, что директор технопарка хочет внедрить похожую модель управления и для своего предприятия, чтобы «добиться больших успехов».

«Но человек, восхищающийся памятником Гагарину, наверное, и свой успех будет добывать за счет обнищания португальцев и потери ими свободы. Целью космической программы Советского Союза, прежде всего, была отправка ядерных ракет в космос. Может быть, Португалия, проявляя такое вот «уважение к истории», хочет восславить холодную войну? – заявил глава Союза украинцев.

Бюст Гагарина был установлен в российском посольстве в Португалии в городе Оэйраш, округ Лиссабон, в середине октября. Церемония прошла в местном технопарке Taguspark и была приурочена к 60-летию первого полёта человека в космос.

В мире,Юрий Гагарин,
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