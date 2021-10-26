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Идет огневая подготовка: одесские радикалы пригрозили местью Зеленскому за погибших в Доме Профсоюзов

Елена Прошина
19 минут назад

Подпольная радикальная группировка «Вольный город Одесса» после длительного молчания опубликовала в YouTube видеозаявление, где пообещала отомстить за погибших в Доме Профсоюзов 2 мая 2014 года.

Идет огневая подготовка: одесские радикалы пригрозили местью Зеленскому
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Группировка заявила о себе в 2020 году в годовщину трагедии в Одессе. Тогда «Вольный город Одесса» взял ответственность за акцию у посольства Украины в Москве, где территория была облита красной краской. Также группировка заявила о своей причастности к акции на мосту в Одессе, где неизвестные повесили баннер в память о событиях 2 мая.

После этого о группировке долгое время ничего не было известно. 26 октября антифашисты опубликовали видеозаявление, где объяснили долгое молчание необходимостью скрываться от Службы безопасности Украины.

«Однако время спящих партизанских ячеек закончилось. Пора просыпаться и действовать», — говорится в видеозаявлении.

На видеозаписи несколько человек в военизированной форме и закрывающих лицо масках стреляют по мишеням в виде портретов президента Украины Владимира Зеленского и главы МИД страны Дмитрия Кулебы. Голос за кадром, читающий манифест, искажен компьютерной программой.

Как говорится в заявлении, последние семь лет Украина является оккупированной войсками НАТО и кураторами из Вашингтона территорией. Власти и армия превратились в агентурную сеть, а страна – в наемников.

В группировке заявили, что все это время занимались огневой подготовкой и готовы к по-настоящему дерзким вылазкам. Они подчеркнули, что не забыли о своих товарищах, которые погибли 2 мая в Одессе, и за каждого погибшего или пропавшего без вести пригрозили расплатой. Также группировка пообещала стать той силой, с которой невозможно бороться, потому что они будут везде.

В Одессе 2 мая произошли масштабные столкновения между сторонниками и противниками Евромайдана. В результате, по данным МВД Украины, погибли около 50 человек, большинство из них — при пожаре в Доме профсоюзов, где участники Антимайдана попытались укрыться после столкновения на Куликовом Поле.

В мире,Владимир Зеленский,НАТО,СБУ,МИД,МВД,
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