Украина отказалась оставить Поклонскую в покое

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал назначенную на должность посла РФ в Кабо-Верде Наталью Поклонскую предателем и пообещал не оставлять ее в покое. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

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«О Поклонской мы никогда не забудем и не оставим ее в покое. Как и других предателей. Непосредственно вопросами экстрадиции занимаются Генпрокуратура, Минюст, МВД», - написал он.

Так Кулеба ответил на вопрос пользователя под ником «Марсианин» о том, есть ли у Украины шансы экстрадировать Поклонскую из Кабо-Верде. Свой вопрос пользователь опубликовал с хештегом #спросикулебу.

До этого Кулеба предложил пользователям соцсети писать свои вопросы с этим хештегом и пообещал ответить на них 26 октября.

Ранее президент РФ Владимир Путин назначил Поклонскую послом в Кабо-Верде. После этого бывший замгенпрокурора Украины Гюндуз Мамедов написал в Twitter, что Киев может начинать готовить документы на экстрадицию Поклонской.

В свою очередь в Кабо-Верде заявили, что у Киева «конечно, нет» шансов на экстрадицию нового посла. Вместе с тем там подтвердили, что Киев связывался с властями Кабо-Верде по поводу Поклонской, писали РИА Новости.