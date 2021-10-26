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Украина отказалась оставить Поклонскую в покое

Елена Прошина
42 минуты назад

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал назначенную на должность посла РФ в Кабо-Верде Наталью Поклонскую предателем и пообещал не оставлять ее в покое. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Украина отказалась оставить Поклонскую в покое
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«О Поклонской мы никогда не забудем и не оставим ее в покое. Как и других предателей. Непосредственно вопросами экстрадиции занимаются Генпрокуратура, Минюст, МВД», - написал он.

Поклонская показала новый мундир

Так Кулеба ответил на вопрос пользователя под ником «Марсианин» о том, есть ли у Украины шансы экстрадировать Поклонскую из Кабо-Верде. Свой вопрос пользователь опубликовал с хештегом #спросикулебу.

До этого Кулеба предложил пользователям соцсети писать свои вопросы с этим хештегом и пообещал ответить на них 26 октября.

Ранее президент РФ Владимир Путин назначил Поклонскую послом в Кабо-Верде. После этого бывший замгенпрокурора Украины Гюндуз Мамедов написал в Twitter, что Киев может начинать готовить документы на экстрадицию Поклонской.

В свою очередь в Кабо-Верде заявили, что у Киева «конечно, нет» шансов на экстрадицию нового посла. Вместе с тем там подтвердили, что Киев связывался с властями Кабо-Верде по поводу Поклонской, писали РИА Новости.

Поклонская была сотрудником органов прокуратуры Украины. После присоединения Крыма к России в 2014 году отказалась от украинского гражданства и заняла пост прокурора Республики Крым. С 2016 года была депутатом Госдумы РФ. С 13 октября 2021 года – посол РФ в Кабо-Верде.

В мире,Дмитрий Кулеба,Гюндуз Мамедов,Наталья Поклонская,Владимир Путин,Минюст РФ,Генпрокуратура РФ,Госдума,МИД,МВД,РИА Новости,
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