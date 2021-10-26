В кабмине Польши появилась министр с фамилией Москва

В правительстве Польши появилась министр с фамилией Москва – она будет отвечать за климатическую политику страны, сообщает РИА «Новости».

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26 октября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил журналистам о перестановках в правительстве. В частности, министром климата и окружающей среды вместо Михала Куртыки назначена 42-летняя Анна Москва.

Ранее Москва занимала должность заместителя министра морского хозяйства и судоходства. Она также отвечала за организацию климатического саммита ООН, который проходил в Польше в 2018 году.

Куртыка покинул свой пост по семейным обстоятельствам.

Новым главой министерства развития и технологии вместо Матеуша Моравецкого стал Петр Новак.