В кабмине Польши появилась министр с фамилией Москва

В правительстве Польши появилась министр с фамилией Москва – она будет отвечать за климатическую политику страны, сообщает РИА «Новости».
26 октября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил журналистам о перестановках в правительстве. В частности, министром климата и окружающей среды вместо Михала Куртыки назначена 42-летняя Анна Москва.
Ранее Москва занимала должность заместителя министра морского хозяйства и судоходства. Она также отвечала за организацию климатического саммита ООН, который проходил в Польше в 2018 году.
Куртыка покинул свой пост по семейным обстоятельствам.
Новым главой министерства развития и технологии вместо Матеуша Моравецкого стал Петр Новак.
Пост министра сельского хозяйства и развития сельской местности занял Хенрик Ковальчик, он же возьмет на себя функции вице-премьера. Новое министерство спорта и туризма возглавил Камиль Бортничук.