Новое обострение: ВСУ попытались занять поселок в Донбассе

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) предприняли попытку захватить село Старомарьевка в Тельмановском районе, которое находится на линии разграничения в Донбассе. Об этом сообщила министр иностранных дел (МИД) самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Наталья Никонорова, ее цитирует Донецкое агентство новостей во вторник, 26 октября.

По словам главы внешнеполитического ведомства ДНР, украинские военные попытались занять село 25 октября. Она также отметила, что подобные провокации со стороны Киева недопустимы, и призвала участников конфликта вернуться к дипломатическому урегулированию. О том, какая обстановка в населенном пункте сейчас, Никанорова не уточнила.

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Между тем местный Telegram-канал «Донбасс решает» со ссылкой на родственника жителей Старомарьевки утверждает, что украинцы заняли село и остались там.

«Удалось связаться по телефону со своими родственниками из Старомарьевки. Те дали понять, что никто никуда не ушел», — рассказал житель Тельманово.

На вопрос о численности военных и наличии техники собеседник канала не смог ответить.

Село Старомарьевка на линии соприкосновения в Донбассе перешло под контроль Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает издание «Бабель», ссылаясь на источники в Минобороны страны.

По их словам, украинские военные взяли под контроль Киева село Старомарьевка, которое находится у села Гранитное.

Силы ВСУ зашли в данный населенный пункт вечером 25 октября и закрепились там, пишет издание.

В Донбассе за сутки двое служащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) получили ранения, их состояние оценивается как удовлетворительное. Об этом сообщает пресс-служба штаба Операции объединенных сил (ООС) в Facebook.

По информации Киева, один военнослужащий подорвался на неизвестном взрывном устройстве в зоне ООС, другой военный получил огнестрельное ранение. Сейчас они находятся в медицинском учреждении. В штабе добавили, что подразделения самопровозглашенных республик вели обстрел из минометов и гранатометов в направлении Каменки, Пескова и Золотого-4.

Кроме того, отмечается в докладе ООС, на Луганщине зафиксирован пролет беспилотного летательного аппарата с пересечением линии соприкосновения.

Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики, в свою очередь, сообщили о мощном ударе ВСУ по южным поселениям, передает Донецкое агентство новостей. Представитель ДНР рассказал, что украинские военные выпустили около 20 мин вблизи населенного пункта Гранитное.

В четверг, 21 октября, украинские военные обстреляли западные окраины Донецка из тяжелой артиллерии калибра 122 и 152 мм. Об этом сообщает представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), передает Донецкое агентство новостей.

По информации СЦКК, в результате прямых попаданий снарядов загорелись два жилых дома в Куйбышевском районе. После этого, как рассказал представитель ДНР, Вооруженные силы Украины (ВСУ) открыли огонь из минометов и гранатометов в направлении поселка Старомихайловка и села Васильевка.

Кроме того, Киев выпустил три снаряда калибром 152 мм и 15 снарядов калибром 122 мм по поселку Лозовое. Всего, подчеркнули в СЦКК, украинцы в минувшие сутки два раза нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР 50 боеприпасов.

Обострение ситуации в Донбассе началось после задержания Киевом представителя самопровозглашенной Луганской народной республик (ЛНР) в СЦКК Андрея Косяка. Власти ЛНР потребовали освобождения офицера, но украинская сторона утверждает, что задержанный проводил слежку за позициями ВСУ.

Спустя несколько дней украинский суд арестовал Косяка. На фоне данных событий ЛНР прекратили все контакты с Киевом в Минском формате. Наблюдатели ОБСЕ при этом обещали содействовать диалогу между участниками конфликта, однако никаких действий от организации не последовало.

Бывший премьер-министр самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Александр Бородай заявил, что конфликт Украины и Донбасса в любой момент может перейти в активную фазу. Об этом он рассказал в интервью Ura.ru.

Бородай подчеркнул, что в настоящее время «не просматривается никаких вариантов невоенного разрешения конфликта».

«Не потому, что мы не хотим, а потому, что нам этот путь навязывают. <…> Мотивы у нашего противника начать войну есть», — отметил он.

Бородай заявил, что о развязывании конфликта свидетельствуют «обстрелы, активизация украинских формирований вдоль линии боевого соприкосновения», а также экономический, политический и энергетический кризис на Украине.

Более 5,5 тыс. человек подписали петицию, адресованную президенту Украины Владимиру Зеленскому, с требованием остановить войну в Донбассе. Об этом свидетельствуют данные на онлайн-платформе change.org, где размещен документ.

"Мы, неравнодушные граждане Украины, глубоко озабоченные судьбой нашей родины и уставшие от братоубийственной войны на юго-востоке нашей страны <...> обращаемся к президенту Украины В. А. Зеленскому и специальному представителю ОБСЕ по переговорам в контактной группе М. Киннунену с просьбой и требованием остановить братоубийственную войну в Донбассе", - говорится в петиции.

В документе, который на утро вторника подписали 5 535 человек, содержится требование организовать прямой диалог и переговоры представителей Украины и республик Донбасса на всех возможных уровнях, а также предоставить Донбассу особый статус в соответствии с минскими соглашениями и принять меры для скорейшего снятия экономической блокады.

Конфликт на востоке Украины

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года и отстранения от власти президента Виктора Януковича на востоке страны, где преобладает русскоязычное население, начались массовые протесты. В ответ киевские власти в середине апреля того же года начали военную операцию в Донбассе. Массированные обстрелы жилых кварталов, в том числе с применением авиации, привели к масштабной гуманитарной катастрофе в регионе.

В 2014 году Киев начал проводить в отношении Донбасса политику экономической блокады. С декабря 2014 года правительство Украины прекратило там выплату всех социальных пособий, включая пенсии, обслуживание банками счетов населения и предприятий.

С победой на президентских выборах весной 2019 года Владимира Зеленского, обещавшего принести мир в Донбасс, ничего принципиально не изменилось. План мирного урегулирования конфликта, подписанный в феврале 2015 года в Минске по итогам переговоров лидеров "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина, Франция) и получивший название комплекс мер по выполнению минских соглашений, до сих пор так и не реализован. Одними из ключевых пунктов политического урегулирования были принятие Киевом закона об особом статусе Донбасса и объявление амнистии. Переговорный процесс фактически зашел в тупик из-за отказа Киева выполнять "политические пункты" минских соглашений. В частности, Киев отказывается от прямого диалога с ДНР и ЛНР, выступает против закрепления в конституции особого статуса региона, а также, вопреки очередности, установленной минскими соглашениями, требует передать под контроль Киева участок границы с Россией в Донбассе до выполнения политической части соглашений.