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Британцев восхитили «спасшие» сухогруз от пиратов российские моряки

Деловая газета "Взгляд"
19 минут назад

Читатели британского издания Daily Express прокомментировали учения, имитировавшие нападение пиратов на панамский контейнеровоз в Гвинейском заливе, на помощь которому пришли моряки Северного флота, отметив, что Россия показывает пример всему миру.

Британцев восхитили «спасшие» сухогруз от пиратов российские моряки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Чем раньше русские снова начнут патрулировать Ла-Манш, тем лучше!», – выразил мнение пользователь с ником Stanking Beaver, передает РИА «Новости».

«Лично я благодарен русским за борьбу с пиратами. А то Запад стал настолько мягкотелым, что если бы наши собственные моряки не усадили их на мягкие подушки и не угостили чашечкой кофе и обедом из трех блюд, посулив при этом бесплатное жилье в центре Лондона, их бы пустили под трибунал за преступления против человечности», – отметил Hochimin.

«Великобритания отправила бы пиратам строгое письмо, что если они не покинут корабль сию же минуту, то их читательские билеты аннулируют», – иронизирует Trevor Ammanford.

«(Британскому премьер-министру) Борису (Джонсону) и его слабому правительству есть чему поучиться у (российского лидера Владимира) Путина – для него страна и народ превыше всего», – подчеркнул Cleverman1.

«Путина в премьеры!», – призвали читатели.

Ранее большой противолодочный корабль Северного флота «Вице-адмирал Кулаков» провел в Гвинейском заливе учения по борьбе с пиратами.

В мире,РИА Новости,
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