Британцев восхитили «спасшие» сухогруз от пиратов российские моряки

«Лично я благодарен русским за борьбу с пиратами. А то Запад стал настолько мягкотелым, что если бы наши собственные моряки не усадили их на мягкие подушки и не угостили чашечкой кофе и обедом из трех блюд, посулив при этом бесплатное жилье в центре Лондона, их бы пустили под трибунал за преступления против человечности», – отметил Hochimin.