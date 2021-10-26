Лукашенко рассказал о своем отношении к маскам

Глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что никогда не выступал против ношения медицинских масок, но не намерен никого заставлять их носить. Об этом сообщило агентство «БелТА».
По словам белорусского лидера, культура использования масок применима только ко врачам, а простые люди, как правило, не придерживаются всех мер предосторожности и рекомендаций при ношении масок, поэтому их использование малоэффективно. Об этом он говорил в ходе визита в больницу Гродненской области.
Лукашенко подчеркнул, что после недавних заявлений о введении масочного режима и вакцинации против коронавируса представители белорусской оппозиции, проживающие за границей, начали называть его ковид-диссидентом.
«Мое железное требование состоит в том, чтобы никого не заставлять», — отметил Лукашенко.
Аналогичного принципа глава государства придерживается и по поводу вакцинации: прививка спасает от болезни или помогает легче перенести инфекцию, но принуждать людей к вакцинации будет лишним.
«Это доказано практикой: привился -болеешь меньше, а если заболел - жить будешь, вылечим. Поэтому лучше вакцинироваться. Поэтому решение делать свою вакцину было прекрасным решением. Я выступаю за вакцинацию. Но не нужно человеку на грудь коленом и колоть вакцину. Мне не нравится насилие», - заявил Лукашенко.
Напомним, 22 октября белорусские власти отменили в республике масочный режим, который был введен меньше чем полмесяца назад. Причиной этого решения выступила критика со стороны президента. Он призвал правительство не принуждать население к вакцинации и разрешить людям не носить маски.