Лукашенко рассказал о своем отношении к маскам

Глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что никогда не выступал против ношения медицинских масок, но не намерен никого заставлять их носить. Об этом сообщило агентство «БелТА».

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По словам белорусского лидера, культура использования масок применима только ко врачам, а простые люди, как правило, не придерживаются всех мер предосторожности и рекомендаций при ношении масок, поэтому их использование малоэффективно. Об этом он говорил в ходе визита в больницу Гродненской области.

Лукашенко подчеркнул, что после недавних заявлений о введении масочного режима и вакцинации против коронавируса представители белорусской оппозиции, проживающие за границей, начали называть его ковид-диссидентом.

«Мое железное требование состоит в том, чтобы никого не заставлять», — отметил Лукашенко.

Аналогичного принципа глава государства придерживается и по поводу вакцинации: прививка спасает от болезни или помогает легче перенести инфекцию, но принуждать людей к вакцинации будет лишним.

«Это доказано практикой: привился -болеешь меньше, а если заболел - жить будешь, вылечим. Поэтому лучше вакцинироваться. Поэтому решение делать свою вакцину было прекрасным решением. Я выступаю за вакцинацию. Но не нужно человеку на грудь коленом и колоть вакцину. Мне не нравится насилие», - заявил Лукашенко.