Экс-разведчик рассказал о смертоносном кольце из России

Бывший высокопоставленный офицер саудовской разведки Саад Аль Джабри рассказал, что наследный принц Мухаммед бин Салман хвастался кольцом, с помощью которого может убить действующего на тот момент короля. О своем опасном приобретении принц сообщал в 2014 году, указывает The Washington Post.

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По словам разведчика, принц утверждал, что может убить короля Абдаллу с помощью отравленного кольца из России.

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«Мне достаточно просто пожать ему руку, и он будет готов», — вспомнил Аль Джабри слова, которые якобы сказал Мухаммедом бин Салманом.

Однако отмечается, что бывший разведчик сам не был свидетелем провокационных высказываний принца. В то же время, Аль Джабри отметил, что существуют видеозаписи встречи Мухаммедом бин Салмана с другим саудовским принцем, Мухаммедом бин Наифом, который на тот момент возглавлял разведку королевства. Именно на этом видео, утверждает офицер, и было озвучено угрожающее заявление в адрес короля.

Аль Джабри признался, что не понял, насколько серьезно тогда говорил наследный принц, поскольку молодой человек не играл особенной роли в политике. Однако разведка отнеслась к словам серьезно и этим вопросом занималась в том числе королевская семья.

Отец наследного принца, король Салман, взошел на престол в январе 2015 года после смерти его сводного брата, короля Абдаллы, от заявленных естественных причин.

Сам Аль Джабри был близким помощником главы разведки, доверенным союзником ЦРУ. Его свергли с линии наследования в 2017 году, сейчас он живет в изгнании в Канаде.

Ранее Мухаммед бин Салман уже оказывался в центре скандала. В феврале американские журналисты сообщали, что наемники, убившие оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашогги, использовали чартерные самолеты авиакомпании, которой владеет наследный принц.

Подчеркивалось, что в распоряжение CNN попали закрытые материалы по судебному иску, который подали против бывшего сотрудника саудовской спецслужбы Саада Аль Джабри.