После решения амстердамского суда о передаче так называемого скифского золота Украине она вернет себе и Крым. Об этом во вторник, 26 октября, заявил президент страны Владимир Зеленский.

— Долгожданная победа Украины в суде Амстердама! «Скифское золото» вернется на Украину. Благодарен суду за справедливое решение, а командам минюста, МИД и минкультуры за результат. Мы всегда возвращаем свое. Сначала вернем «скифское золото», а затем и Крым, — написал политик в Twitter.

До этого сообщалось, что амстердамский апелляционный суд постановил передать украинской стороне скифское золото.

В феврале 2014 года драгоценную коллекцию из двух тысяч экспонатов вывезли на выставку в Амстердам из четырех музеев, расположенных в Крыму.

Однако после вхождения полуострова в состав России культурный центр в Голландии отказался возвращать артефакты и Украине, и Крыму. Такое решение принял судья.

После в 2016 году суд постановил передать Киеву коллекцию, однако, крымская сторона подала апелляционное заявление.

В 2019 году было принято промежуточное решение по данному вопросу. Тогда суд заявил, что конвенция ЮНЕСКО 1970, которой апеллировала Украина, не регулирует данное дело.

Крымский вопрос

В марте 2014 года Крым после проведенного референдума принял решение выйти из состава Украины и присоединиться к России. За это решение тогда высказались 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя. Результаты народного голосования не признали многие страны мира, в том числе Украина, США и государства Евросоюза.