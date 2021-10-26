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Российские самолеты вместо американских: Турция поставила США ультиматум

Анна Безрукова
29 минут назад

В течение многих лет отношения между Турцией и США остаются напряженными, и, судя по данным, которая поступают, улучшений не ожидается. Кроме всего, нынешнее напряжение между странами может усилиться еще больше, пишет advance.hr.

Турция поставила США ультиматум
Фото: ТАССТАСС

Как отмечает издание, отношения между Турцией и Соединенными Штатами существенно ухудшились после того, как Турция закупила зенитные ракетные системы С-400 у России. США при этом отказались продавать туркам заказанные ранее передовые самолеты F-35 - в Штатах заявили, что российские С-400 несовместимы с обороной НАТО.

Американцы опасаются, что эти системы могут осуществлять скрытое наблюдение за F-35, «исследовать» их и передавать информацию русским.

Но Турция желает любыми способами быстрее обновить свои военно-воздушные силы и предложила США компромисс. Турки хотят приобрести у американцев 40 единиц F-16, а также обновить уже имеющиеся F-16. Обсуждение этой темы якобы уже ведется, но еще не поступало подтверждений по поводу того, что США, то есть американский Конгресс, вынесли решение об одобрении продажи этой военной техники Турции. Хотя эти самолеты, очевидно, «могут» находится в одной стране вместе с С-400, подчеркивает издание.

Также США, как и прежде, требуют от Турции отказаться от российских систем С-400, но Анкара демонстрирует упорное сопротивление, невзирая на то, что Штаты уже даже ввели по этой причине санкции в отношении Турции (в перечень включили ряд турецких руководителей).

Американские санкции затронули также Исмаила Демира, одного из важнейших турецких функционеров в сфере нацбезопасности. Он оказался в санкционном списке, так как принимал участие в процессе закупки российских С-400, и теперь именно он поставил США "ультиматум" - если они откажутся продать им F-16, турки вновь обратятся к РФ и приобретут современные самолеты у них.

В мире,Исмаил Демир,НАТО,
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