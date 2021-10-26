На Украине неизвестные снесли памятник Чапаеву

Неизвестные снесли с постамента памятник революционеру и командиру 25-й стрелковой дивизии Красной Армии эпохи Гражданской войны Василию Чапаеву, который был установлен в городе Лубны Полтавской области. Об этом пишет местное издание «Змicт».

Фото: Reuters Reuters

По данным портала, памятник был установлен в 1946 году в честь воинского подразделения, которое носило имя комдива, и дислоцировалось в городе до 2002 года. Национальная полиция региона заверила, что уже начала расследование инцидента, однако пока не может установить причастных к уничтожению монумента.

«В случае подтверждения криминала сведения внесут в реестр по признакам уголовного преступления ч. 2 ст. 296 (Хулиганство)», — сообщили правоохранители.