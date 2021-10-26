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На Украине неизвестные снесли памятник Чапаеву

Lenta.ru
39 минут назад

Неизвестные снесли с постамента памятник революционеру и командиру 25-й стрелковой дивизии Красной Армии эпохи Гражданской войны Василию Чапаеву, который был установлен в городе Лубны Полтавской области. Об этом пишет местное издание «Змicт».

На Украине неизвестные снесли памятник Чапаеву
Фото: ReutersReuters

По данным портала, памятник был установлен в 1946 году в честь воинского подразделения, которое носило имя комдива, и дислоцировалось в городе до 2002 года. Национальная полиция региона заверила, что уже начала расследование инцидента, однако пока не может установить причастных к уничтожению монумента.

«В случае подтверждения криминала сведения внесут в реестр по признакам уголовного преступления ч. 2 ст. 296 (Хулиганство)», — сообщили правоохранители.

В начале сентября стало известно, что власти украинской столицы избавились от памятника дружбе Киева и Москвы. Монумент был установлен в 2001 году, его было решено перенести на склад, а позже — в «музей тоталитаризма».

В мире,Василий Чапаев,
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