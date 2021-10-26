Финны признались в страхе перед Москвой

60% финнов видят в России военную угрозу, а 45% негативно относятся к соседней стране. Такие результаты показал социологический опрос, проведенный финской аналитической организацией Eva.

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Как отметили аналитики, в 2012 году положительно к России относили 63% финнов. Сейчас же только 34% опрошенных полагают, что у них нет причин негативно относиться к соседней стране.

Более теплое отношение к РФ демонстрируют люди старшего возраста. При этом, чем меньше возраст респондентов, тем менее позитивно они настроены к России.

Напомним, что ранее главе Северного командования Вооруженных сил США генерал Глен Ванхерк заявил, что на сегодняшний день Россия представляет для страны основную военную угрозу. При этом Китай, который ранее считался основным соперником Соединенных штатов, также остается опасным, однако в более «долгосрочной» перспективе.