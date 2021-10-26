23 миллионам афганцев предрекли голодную смерть

"Впереди холодная зима, и ряд районов Афганистана будут к тому же недоступными для гуманитарных организаций. Каждый второй афганец окажется в ситуации, которая, согласно классификации ООН, может определяться как кризис третьей или даже четвертой степени опасности. Для обеспечения поставок продовольствия и сохранения источников средств существования людей, требуется оперативное вмешательство международного сообщества, иначе в Афганистане будет гуманитарная катастрофа", - уточняется в сообщении.