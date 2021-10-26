23 миллионам афганцев предрекли голодную смерть

Истощение и голодная смерть угрожают примерно 23 млн жителей Афганистана. Об этом говорится в исследовании, проведенном Всемирной продовольственной программой (ВПП) и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией (ФАО).
"Если не будут предприняты срочные меры, в ноябре Афганистану будет грозить масштабный голод, половина населения, около 23 млн человек, будут испытывать острый дефицит продовольствия. Это станет новым печальным рекордом для этого государства, которое теперь переживает один из худших гуманитарных кризисов в мире", - говорится на сайте ООН.
Также указывается, что в своих выводах авторы учли несколько факторов. Речь идет о засухе, конфликте, пандемии и экономическом кризисе.
"Впереди холодная зима, и ряд районов Афганистана будут к тому же недоступными для гуманитарных организаций. Каждый второй афганец окажется в ситуации, которая, согласно классификации ООН, может определяться как кризис третьей или даже четвертой степени опасности. Для обеспечения поставок продовольствия и сохранения источников средств существования людей, требуется оперативное вмешательство международного сообщества, иначе в Афганистане будет гуманитарная катастрофа", - уточняется в сообщении.
По словам гендиректора ФАО Цюй Дунъюй, прежде чем придет зима и обширные территории Афганистана будут отрезаны, следует в срочном порядке усилить оказание поддержки и увеличить ее масштабы.