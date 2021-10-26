На Украине зафиксировали самую опасную мутацию коронавируса

На Украине впервые зафиксировали случаи заражения мутацией «дельта»-штамма коронавируса AY.4.2. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов, передает телеканал ICTV.

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По его словам, заболевания самой опасной мутацией COVID-19 обнаружили в Киеве, Тернополе и Львове. Секретарь Совбеза подчеркнул, что страна входит в пик заболеваемости вирусом, из-за чего в ближайшее время эпидемиологическая ситуация будет весьма напряженной.

«К большому сожалению, в пятницу наши ученые закончили исследование, и мы имеем на сегодняшний день подтверждение, что та мутация, той "дельты", которая началась в Великобритании, есть уже сегодня на территории нашей страны», — рассказал Данилов и призвал украинцев вакцинироваться.

19 октября стало известно, что в Великобритании начала распространяться новая форма коронавируса — ею заразились около 10 процентов от всех пациентов. Позднее случаи заболевания AY.4.2 зафиксировали в Израиле и США.