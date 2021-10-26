Китай призвал США снять санкции с «Талибана»

США и другим странам Запада стоит снять санкции, введенные против террористического движения «Талибан» (запрещено в России), захватившего власть в Афганистане, и сотрудничать с ним. Такое заявление сделал глава МИД Китая Ван И на встрече в столице Катара Дохе с Абдул Гани Барадаром, представителем новой афганской власти, пишет РИА Новости.

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«Китай придает большое значение гуманитарным трудностям, с которыми в настоящее время сталкивается Афганистан, и настоятельно призывает США и страны Запада снять санкции», — заявил дипломат.

Он подчеркнул, что и Китаю, и западным странам стоит «прагматичным образом» сотрудничать с талибами, чтобы помочь Афганистану восстанавливаться.

Ван И заверил, что китайская сторона готова помогать Афганистану в экономическом развитии, «борьбе с терроризмом, гуманитарной сфере и сфере управления». Представитель КНР выразил надежду на то, что «Талибан» будет вести политику «открытости и солидарности» в отношении всех этнических групп страны, а также защитит права женщин и детей.