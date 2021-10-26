Заболеваемость COVID-19 растет почти по всей Европе. На Западе самая неблагоприятная эпидобстановка в Великобритании. Суточные показатели превысили отметку в 50 тысяч новых случаев. Это максимум с середины лета.

Рост наметился и в Германии: страна вернулась к темпам распространения инфекции, которые были в мае, почти по 20 тысяч новых случаев в день. В Восточной Европе наиболее тяжелая обстановка в Латвии, Румынии и Болгарии. Там ежесуточно регистрируют максимальное число новых случаев заражения с начала пандемии.