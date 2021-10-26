В Дубае открыли самое большое колесо обозрения.Видео

Колесо обозрения высотой 250 метров открыли в Дубае. Оно является самым высоким аттракционом такого типа в мира. Видео появилось на портале «iz.ru»/

В первый день работы колесо посетил наследный принц Объединенных Арабских Эмиратов шейх Хамдан бен Мухаммед бен Рашид Аль Мактум. «Глаз Дубая» состоит из 48 кабинок. Одновременно есть возможность прокатить 1750 человек. Один оборот колеса обозрения занимает 38 минут.

Аттракцион построили на искусственном острове. Во время строительства использовали 11 тысяч тонн стали.