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В Раде назвали способ восстановления отношений Киева и Москвы

News.ru
13 минут назад

Пословицей описал способ восстановления отношений Киева с Москвой и Минском депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович. его слова прозвучали в эфире телеканала «Украина 24».

По мнению Рабиновича, в настоящее время Украине следует вернуться к прагматическим отношениям с Россией и Белоруссией.

Прийти и спокойно сказать: «У нас есть разногласия в разных вопросах, давайте их отодвинем. Давайте сегодня решать вопросы газа, потому что у нас люди общие, все друг друга знают, семьи переплетены». Вот так надо разговаривать. Ласковое телятко двух маток сосёт! — заявил депутат.

По словам депутата, ситуация, при которой украинские власти в три раза дороже приобретают российский газ под видом европейского, отказываясь от переговоров с Москвой, является недопустимой.

Также Рабинович отметил высокие цены на газ для простых украинцев. Подобное развитие событий, по мнению парламентария, способно довести до банкротства 70–75% предприятий страны.

Ранее в США назвали «истинную» цель «Северного потока — 2».

В мире,Вадим Рабинович,Верховная Рада,
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