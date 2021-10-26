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Украинцев призвали готовиться к голоду и смерти

News.ru
6 минут назад

Готовиться к голоду и смерти призвал украинцев депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива. Свой пессимистичный прогноз парламентарий разместил на странице в социальной сети Facebook.

Украинцев призвали готовиться к голоду и смерти
Фото: WikimediWikimedi

Мрачное предсказание Кива связал с остановкой работы Славянской ТЭС.

Остановила работу Славянская ТЭС из-за отсутствия топлива. Оба блока станции полностью выключены. И это только начало той надвигающейся катастрофы, с которой столкнулась Украина. Холод, голод, болезни, смерть... — написал депутат.

Ранее в компании «Укрэнерго» сообщили об ухудшении ситуации с запасами угля на украинских ТЭС. По данным представителей компании, на складах в настоящее время находится в 3,9 раза меньше сырья, чем это необходимо.

При этом на некоторых станциях топлива остаётся на считанные дни, а Славянская ТЭС уже остановлена в связи с нехваткой угля.

В мире,Илья Кива,Верховная Рада,
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