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Голодовка или диета: власти Грузии назвали Саакашвили провокатором и симулянтом

Мир24
29 минут назад

Двадцать пятый день голодовки Михаила Саакашвили. Личный врач и адвокаты бывшего президента Грузии утверждают, что его состояние может резко ухудшится в любой момент и настаивают на переводе в больницу. Министерство юстиции разрешает, но больница будет тюремная. Арестант и его сторонники против. Утверждают, что это небезопасно. Подробности расскажет корреспондент «МИР 24» Михаил Робакидзе.

Голодовка или диета: власти Грузии назвали Саакашвили провокатором
Фото: МТРК «МИР»МТРК «МИР»

Голодовку Михаила Саакашвили власти называют диетой, а самого бывшего президента – провокатором и симулянтом, цель которого обострить ситуацию Грузии в канун назначенного на 30 октября второго тура выборов в органы местного самоуправления. Отказ от приема пищи – часть плана Михаила Николозовича. Премьер-министр Грузии расшифровал намерения арестанта.

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«Четкий сценарий, разработанный Саакашвили и его бандой, – заставить пенитенциарную службу перевезти его в обычную городскую больницу, чтобы взять штурмом клинику и освободить своего лидера. И все это задумано было на вечер после дня голосования», – заявил премьер- министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

Личные врачи утверждают, что Саакашвили на грани. Жизненно важные параметры ухудшены и необходима квалифицированная помощь. Рассчитывать на дежурный реанимобиль и его бригаду нельзя, а медицинскому учреждению пенитенциарной службы заключенный и его команда не доверяют.

«Тюремная больница находится в Глданской колонии. Там власти готовят провокацию – бунт заключенных, что грозит жизни третьего президента. Кроме того, эта клиника не оснащена соответствующим оборудованием», – сказал адвокат Бека Басилая.

В Минюсте заверяют, что закрытое медучреждение соответствует стандартам, и в случае необходимости Саакашвили перевезут только туда.

«Созванный консилиум рекомендовал при необходимости поместить пациента в многопрофильную клинику, оборудованную аппаратурой и лабораторией. Лечебница нашего ведомства отвечает всем требованиям. И пациент Саакашвили, так же, как и другие заключенные, получит необходимый уход», – отметил министр юстиции Грузии Рати Брегадзе.

Руставская тюрьма не входила в планы Саакашвили. Пересекая границу в контейнере со сметаной, политик надеялся на своих соратников, обещавших поддержку. Ему гарантировали сто тысяч активистов, которые не дадут в обиду. Но в момент задержания Саакашвили обещанных сторонниками активистов не было. Лишь дюжина хинкали, бутылка водки и газировка. Теперь бывший президент на воде и чае. Правда, не полакомиться банками меда из тюремной лавки.

Судебный процесс по делу о незаконном пересечении границы Михаилом Саакашвили назначен на 10 ноября.

В мире,Ираклий Гарибашвили,Михаил Саакашвили,Минюст РФ,
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