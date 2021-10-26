Россиянам рассказали о новых правилах въезда в США

Американские власти будут с 8 ноября впускать в страну в основном тех иностранцев, которые были вакцинированы от коронавируса препаратами, одобренными регулятором страны и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), вместе с тем в США учитывают, что последняя регулярно пересматривает свои оценки. Об этом заявил в понедельник представитель американской администрации, отвечая на вопрос о том, возможен ли будет въезд в страну вакцинированных российскими и другими препаратами.

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Указанный представитель на специальном брифинге для журналистов рассказал о новых нормах въезда в США, которые будут действовать с 8 ноября. Ему, в частности, был задан вопрос о возможности въезда в США из Индии, России и других стран, где применяемые вакцины от коронавируса еще могли не получить одобрения ВОЗ. Журналист, в частности, спросил, могут ли США расширить списки препаратов, вакцинация которыми позволяет въехать в страну.

"Это все динамичный процесс, в том числе процесс, в рамках которого ВОЗ и ее Стратегическая консультативная группа экспертов по иммунизации (СКГЭ) рассматривает составляемый ВОЗ список вакцин, соответствующих определенным стандартам", - ответил представитель. "И мы выбрали списки Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов США и ВОЗ, поскольку они проходят международно признанный процесс стандартизации, который легко определить", - добавил он.

"Таким образом, в настоящее время мы именно так определили вакцины, однако нам хорошо известно, что ВОЗ и СКГЭ продолжают регулярно пересматривать свои списки [вакцин] для применения в чрезвычайных ситуациях. И, в частности, некоторые из упомянутых вами вакцин будут рассмотрены по мере предоставления данных об их эффективности в рамках нормативного процесса", - добавил указанный сотрудник администрации. Он не уточнил, о каким именно препаратах идет речь.