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Власти США прокомментировали возможность въезда по новым правилам вакцинированных из РФ

ТАССиещё 1
30 минут назад

Американские власти будут с 8 ноября впускать в страну в основном тех иностранцев, которые были вакцинированы от коронавируса препаратами, одобренными регулятором страны и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), вместе с тем в США учитывают, что последняя регулярно пересматривает свои оценки. Об этом заявил в понедельник представитель американской администрации, отвечая на вопрос о том, возможен ли будет въезд в страну вакцинированных российскими и другими препаратами.

Россиянам рассказали о новых правилах въезда в США
Фото: ReutersReuters

Указанный представитель на специальном брифинге для журналистов рассказал о новых нормах въезда в США, которые будут действовать с 8 ноября. Ему, в частности, был задан вопрос о возможности въезда в США из Индии, России и других стран, где применяемые вакцины от коронавируса еще могли не получить одобрения ВОЗ. Журналист, в частности, спросил, могут ли США расширить списки препаратов, вакцинация которыми позволяет въехать в страну.

"Это все динамичный процесс, в том числе процесс, в рамках которого ВОЗ и ее Стратегическая консультативная группа экспертов по иммунизации (СКГЭ) рассматривает составляемый ВОЗ список вакцин, соответствующих определенным стандартам", - ответил представитель. "И мы выбрали списки Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов США и ВОЗ, поскольку они проходят международно признанный процесс стандартизации, который легко определить", - добавил он.

"Таким образом, в настоящее время мы именно так определили вакцины, однако нам хорошо известно, что ВОЗ и СКГЭ продолжают регулярно пересматривать свои списки [вакцин] для применения в чрезвычайных ситуациях. И, в частности, некоторые из упомянутых вами вакцин будут рассмотрены по мере предоставления данных об их эффективности в рамках нормативного процесса", - добавил указанный сотрудник администрации. Он не уточнил, о каким именно препаратах идет речь.

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На прошлой неделе в пресс-службе ВОЗ заявили, что организация приветствует подписание Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) документов, необходимых для оценки вакцины "Спутник V" в рамках процедуры включения в список препаратов, рекомендованных для экстренного применения. ВОЗ ожидает из России "полных данных для анализа" в целях продолжения процедуры рассмотрения заявки.
В мире,Российский фонд прямых инвестиций,ВОЗ,
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