Пустые полки в магазинах заставили американца вспомнить о СССР

Американский писатель Ник Адамс, называющий себя «любимым автором президента Трампа», раскритиковал нынешнюю власть в США из-за пустых полок в магазинах.

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«Я вышел в магазин и увидел пустые полки. Это Советская Россия или Америка?» - возмутился писатель в твиттере.

Некоторые комментаторы согласились с Адамсом и пожаловались на ситуацию в своих городах.

I just went shopping and the shelves were EMPTY!



Is this Soviet Russia or America?!— Nick Adams (@NickAdamsinUSA) October 24, 2021

Например, пользователь из Сан-Франциско fabian fornaci заявил, что в магазине Walgreens «полки пусты, а цены настолько высоки, что покупать там страшно».

Другие же обвинили Адамса во лжи, заверив, что только что вернулись из супермаркетов, где полки заполнены, как и всегда.