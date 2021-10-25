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Пустые полки в магазинах заставили американца вспомнить о СССР

Вероника Полынина
19 минут назад

Американский писатель Ник Адамс, называющий себя «любимым автором президента Трампа», раскритиковал нынешнюю власть в США из-за пустых полок в магазинах.

Пустые полки в магазинах заставили американца вспомнить о СССР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я вышел в магазин и увидел пустые полки. Это Советская Россия или Америка?» - возмутился писатель в твиттере.

Некоторые комментаторы согласились с Адамсом и пожаловались на ситуацию в своих городах.

Например, пользователь из Сан-Франциско fabian fornaci заявил, что в магазине Walgreens «полки пусты, а цены настолько высоки, что покупать там страшно».

Другие же обвинили Адамса во лжи, заверив, что только что вернулись из супермаркетов, где полки заполнены, как и всегда.

Противники президента Джо Байдена зачастую критикуют его экономическую политику. В начале октября сам американский лидер не исключал риск дефолта в США.

В мире,Ник Адамс,Джозеф Байден,
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