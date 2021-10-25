На Украине назвали способ остановить "агрессию Москвы" с помощью США

Заявления США о поддержке Украины должны подтверждаться конкретными действиями. Об этом заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин изданию «Обозреватель», комментируя визит главы Пентагона Ллойда Остина на Украину.

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«Это хороший визит в плане символики. Но сначала приезжал Блинкен, а после этого было принято решение по «Северному потоку-2». Поэтому я всегда смотрю на то, что говорят во время визитов, но внешняя политика, как и любая политика – это результаты, а не заявления», - сказал Климкин.

Он отметил, что заявления Остина, прозвучавшие в Киеве, не могут стать сигналом для Москвы и предостеречь ее от агрессивных действий против Украины, так как для этого нужны «конкретные действия, а не слова».

По мнению экс-главы украинского МИД, такими действиями могли бы стать «поставки вооружения, размещение тренировочных баз, обмен информацией, в том числе конфиденциальной».