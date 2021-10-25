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На Украине назвали способ остановить "агрессию Москвы" с помощью США

Вероника Полынина
42 минуты назад

Заявления США о поддержке Украины должны подтверждаться конкретными действиями. Об этом заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин изданию «Обозреватель», комментируя визит главы Пентагона Ллойда Остина на Украину.

На Украине назвали способ остановить "агрессию Москвы" с помощью США
Фото: ТАССТАСС

«Это хороший визит в плане символики. Но сначала приезжал Блинкен, а после этого было принято решение по «Северному потоку-2». Поэтому я всегда смотрю на то, что говорят во время визитов, но внешняя политика, как и любая политика – это результаты, а не заявления», - сказал Климкин.

Он отметил, что заявления Остина, прозвучавшие в Киеве, не могут стать сигналом для Москвы и предостеречь ее от агрессивных действий против Украины, так как для этого нужны «конкретные действия, а не слова».

По мнению экс-главы украинского МИД, такими действиями могли бы стать «поставки вооружения, размещение тренировочных баз, обмен информацией, в том числе конфиденциальной».

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Министр обороны США Ллойд Остин в ходе визита на Украину обвинил Россию в развязывании вооруженного конфликта в Донбассе и препятствованию мирному урегулированию. Он пообещал, что США будут и дальше поддерживать Украину и «развивать ее способность защищать свою территориальную целостность и неприкосновенность». Он также заявил, что третьи страны не имеют права вето на вступление Украины в НАТО, а Вашингтон поддерживает Киев в его устремлениях.

В мире,Ллойд Остин,Павел Климкин,НАТО,Пентагон,
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