После фразы Путина американцы захотели получить убежище в России

Читатели американского сайта Breitbart поддержали российского президента Владимира Путина, назвавшего смену пола у детей преступлением против человечности.
Как сообщает РИА «Новости», в комментариях американские пользователи согласились с Путиным и даже в шутку попросили убежища в России.
«Хоть кто-то высказался по-взрослому. Наконец-то», «Вот почему Запад ненавидит Россию и Китай - они не принимают извращенцев», «Есть ли шанс получить убежище?», «Живу в России уже 30 лет, и здесь у меня больше свободы, чем было бы на Западе. Западные СМИ его просто демонизируют, потому что он не встает на колени перед глобалистами и не делает, что ему велят», - написали комментаторы.
21 октября в ходе пленарной сессии в рамках XVIII ежегодного заседания клуба «Валдай» Владимир Путин заявил, что борьба за права женщин и сексуальных меньшинств на Западе превращается в догматизм на грани абсурда, а в некоторых вопросах принимает чудовищные формы. Так, по мнению российского президента, «чудовищно», когда детям «навязывают, что мальчик может стать девочкой и наоборот» - это «на грани преступления против человечности».