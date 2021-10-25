После фразы Путина американцы захотели получить убежище в России

«Хоть кто-то высказался по-взрослому. Наконец-то», «Вот почему Запад ненавидит Россию и Китай - они не принимают извращенцев», «Есть ли шанс получить убежище?», «Живу в России уже 30 лет, и здесь у меня больше свободы, чем было бы на Западе. Западные СМИ его просто демонизируют, потому что он не встает на колени перед глобалистами и не делает, что ему велят», - написали комментаторы.