На Украине выступили за ликвидацию поста президента или премьера

На сегодняшний день на Украине существует дуализм исполнительной власти. По мнению руководителя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александра Новикова, избавиться от него можно ликвидировав пост президента или премьера, сообщает «НВ».

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«В Основном законе заложено много вещей, из-за которых власть функционирует неэффективно. Есть дуализм исполнительной власти. Есть президент, который руководит отдельной частью исполнительной власти, и есть премьер, который является председателем кабинета министров, еще СНБО», — приводятся в материале слова Новикова.

Он отметил, что при таких условиях система управления и исполнения законов в Украине является неэффективной.

«Нужно ликвидировать пост президента или премьера».