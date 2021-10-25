Саудовского принца обвинили в желании убить короля отравленным кольцом из России

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман несколько лет назад хвастался, что может с легкостью убить находившегося на тот момент на престоле короля Абдаллу ибн Абдул-Азиза Аль Сауда. В этом его обвинил бывший высокопоставленный офицер саудовской разведки Саад Аль Джабри, пишет The Washington Post.

Фото: Sgt. Amber I. Smith / ZumaPress / Globallookpress.com Sgt. Amber I. Smith / ZumaPress / Globallookpress.com

По данным Аль Джабри, в 2014 году принц, который тогда не играл значительной роли в правительстве страны, заявил, что может убить короля Абдаллу при помощи отравленного кольца, которое он получил из России.

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«Мне достаточно просто пожать ему руку, и он будет готов», — привел Аль Джабри слова, якобы сказанные Мухаммедом бин Салманом.

При этом, отмечает издание, экс-разведчик не слышал высказывание принца лично. Однако, по его словам, до сих пор сохранились видеозаписи со встречи Мухаммеда бин Салмана с другим саудовским принцем, Мухаммедом бин Наифом, который тогда занимал должность главы разведки королевства. Предположительно, именно на той встрече и была озвучена указанная угроза.

В то же время Аль Джабри признал, что не знает, насколько серьезно тогда говорил наследный принц.

В феврале Национальная разведка США представила доклад, в котором обвинила Мухаммеда бин Салмана в одобрении операции по похищению или убийству саудовского журналиста Джамаля Хашкуджи в Стамбуле. Кроме того, правозащитники считают, что кронпринц устраивает политические репрессии и злоупотребляет властью, а подконтрольные ему спецслужбы занимаются незаконной слежкой за гражданами и взломом их аккаунтов в социальных сетях.