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«Оружие не убивает людей». Трамп поглумился над трагедией Болдуина

Вероника Полынина
21 минуту назад

В интернет-магазине сына экс-президента США Дональда Трампа-младшего можно купить футболку с надписью: «Оружие не убивает людей, Алек Болдуин убивает людей».

«Оружие не убивает людей». Трамп поглумился над трагедией Болдуина
Фото: ReutersReuters

Как сообщает телеграм-канал Mash, между Алеком Болдуином и семьей Трамп существует давняя вражда. Актер поддерживает демократическую партию и нередко называл 45-го президента США Дональда Трампа «психом» и «социопатом», а также пародировал его в шоу Saturday Night Live.

Кроме того, Болдуин выступал за запрет свободной продажи оружия в США, а Трамп-младший поддерживает оружейное лобби.

22 октября во время съемок фильма «Ржавчина» актер Алек Болдуин выстрелил из пистолета. В оружии должны были быть холостые патроны, однако по неизвестным причинам в нем оказался один боевой патрон. В результате выстрела оператор Галина Хатчинс получила смертельное ранение и скончалась в больнице. Также был ранен режиссер Джоэл Соуза.

В мире,Алек Болдуин,Дональд Трамп,
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