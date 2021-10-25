«Оружие не убивает людей». Трамп поглумился над трагедией Болдуина

В интернет-магазине сына экс-президента США Дональда Трампа-младшего можно купить футболку с надписью: «Оружие не убивает людей, Алек Болдуин убивает людей».

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Как сообщает телеграм-канал Mash, между Алеком Болдуином и семьей Трамп существует давняя вражда. Актер поддерживает демократическую партию и нередко называл 45-го президента США Дональда Трампа «психом» и «социопатом», а также пародировал его в шоу Saturday Night Live.

Кроме того, Болдуин выступал за запрет свободной продажи оружия в США, а Трамп-младший поддерживает оружейное лобби.