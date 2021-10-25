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Врио мэра Харькова назвал Россию агрессором и призвал вернуть Крым

Елена Прошина
17 минут назад

И.о. мэра Харькова Терехов хотел бы нормализации отношений с Россией, но считает ее агрессором

Врио мэра Харькова назвал Россию агрессором и призвал вернуть Крым
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Исполняющий обязанности мэра Харькова и кандидат на должность главы города Игорь Терехов заявил, что желает нормализации отношений с Россией, но при этом считает РФ страной-агрессором. Об этом он рассказал в интервью украинскому журналисту Соне Кошкиной.

«Я очень хочу чтобы у нас действительно нормализовались отношения с Российской Федерацией, и было бы на самом деле это очень хорошо. Но есть, конечно, определенные нюансы. Даже не нюансы, а глобальные ситуации, которые есть Крым, Донецк, Луганск. И, конечно, без решения этих вопросов нормализация отношений не может быть априори», - сказал Терехов.

Он подчеркнул, что нормализация отношений дала бы «очень многое» Украине и Харькову, отметив при этом, что без решения вопроса о территориальной целостности Украины невозможно идти дальше.

На уточняющий вопрос, является ли Россия агрессором, он ответил: «Да».

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