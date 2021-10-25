Врио мэра Харькова назвал Россию агрессором и призвал вернуть Крым

«Я очень хочу чтобы у нас действительно нормализовались отношения с Российской Федерацией, и было бы на самом деле это очень хорошо. Но есть, конечно, определенные нюансы. Даже не нюансы, а глобальные ситуации, которые есть Крым, Донецк, Луганск. И, конечно, без решения этих вопросов нормализация отношений не может быть априори», - сказал Терехов.