Врио мэра Харькова назвал Россию агрессором и призвал вернуть Крым

Исполняющий обязанности мэра Харькова и кандидат на должность главы города Игорь Терехов заявил, что желает нормализации отношений с Россией, но при этом считает РФ страной-агрессором. Об этом он рассказал в интервью украинскому журналисту Соне Кошкиной.
«Я очень хочу чтобы у нас действительно нормализовались отношения с Российской Федерацией, и было бы на самом деле это очень хорошо. Но есть, конечно, определенные нюансы. Даже не нюансы, а глобальные ситуации, которые есть Крым, Донецк, Луганск. И, конечно, без решения этих вопросов нормализация отношений не может быть априори», - сказал Терехов.
Он подчеркнул, что нормализация отношений дала бы «очень многое» Украине и Харькову, отметив при этом, что без решения вопроса о территориальной целостности Украины невозможно идти дальше.
На уточняющий вопрос, является ли Россия агрессором, он ответил: «Да».