Литва хочет заставить ЕС заплатить за забор на границе с Белоруссией

"Литва приняла решение и уже строит физический барьер, и будет это делать. Думаю, что мы и в дальнейшем будем последовательно работать над тем, чтобы забор был закреплен как одно из таких важных средств. Продолжим последовательно работать над установлением физического барьера как одной из таких важных мер и будем стремиться к финансированию (со стороны ЕС)", - подчеркнула Билотайте.