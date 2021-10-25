«Много вбросов»: МИД о сообщениях про обезглавленную талибами волейболистку

Спецпредставитель президента России по Афганистану, глава Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов прокомментировал информацию о казни члена молодежной сборной Афганистана Махаджабид Хакими представителями движения «Талибан» (запрещено в России). Его слова приводит РИА Новости.

«Вы знаете, я тоже видел это сообщение, и вот это ваше слово "якобы" — оно ключевое, и вообще, была ли обезглавлена, мне трудно комментировать, столько много вбросов на эту тему», — заявил Кабулов.

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Он подчеркнул, что часть СМИ работает на поставленную задачу, а не на факты, и призвал осторожнее относиться к такой информации.

15 августа «Талибан» объявил об установлении власти на территории Афганистана. Талибы без боя взяли под контроль столицу страны Кабул. После этого некоторые афганские атлеты обратились в международные спортивные организации с просьбой помочь им покинуть страну.

В Афганистане развернулась очередная кровавая драма. Ряд СМИ сообщили о том, что волейболистка молодёжной сборной страны Махаджабид Хакими казнена представителями движения «Талибан» (запрещено в РФ). Однако родственники эту информацию опровергают. Пытаемся разобраться, что произошло на самом деле.

Расправа в Кабуле

Информация о трагедии появилась на сайте издания Persian Independent. По данным источника, убийство девушки случилось ещё в начале октября, однако произошедшее несколько недель держалось в секрете. Предать огласке расправу боялись даже родственники, так как им поступали угрозы.

По заявлению источника, девушку обезглавили, фотографии головы и окровавленной шеи спортсменки талибы якобы опубликовали в соцсетях. Ссылок на эти посты не предоставлено, найти их самостоятельно также не представляется возможным.

Утверждается, что единственной причиной жестокой расправы с Хакими стал сам факт её занятий спортом. При этом подчёркивается, что убийство произошло в рамках целой спецоперации по поиску спортсменок среди жительниц Афганистана. Так что волейболистка может быть не единственной жертвой.

Международная федерация волейбола оперативно отреагировала на гибель спортсменки. Помимо стандартного выражения негодования и обеспокоенности, там заявили, что пытаются до конца разобраться в трагедии, так как казнь — не единственная версия произошедшего.

Новые подробности

Через несколько часов после того, как новость о казни Хакими растиражировали СМИ, высказались родственники волейболистки. Один из представителей семьи, пожелавший остаться анонимным, дал развёрнутое интервью англоязычному индийскому сайту Altnews, где опроверг сообщение о казни. При этом журналистам была представлена масса доказательств, кажущихся очень убедительными.

Родственник спортсменки заявил, что Хакими скончалась ещё 6 августа, за десять дней до прихода талибов к власти в Афганистане. Тело девушки было найдено в ванной комнате в доме её жениха по имени Маджид Хан, который утверждал, что девушка покончила жизнь самоубийством. Эта версия в итоге и стала официальной, хотя родные волейболистки полагают, что спортсменке могли помочь. По их данным, у Хакими случился конфликт с женихом и его семьёй из-за полученной в США стипендии. Однако никаких доказательств причастности Хана к убийству родственники волейболистки не представили.

Зато доказательств непричастности к произошедшему талибов хоть отбавляй. Родственники спортсменки отправили в редакцию Altnews несколько фотографий с надгробием на могиле Хакими, где чётко указана дата смерти — 6 августа. Есть даже фотография напечатанного приглашения на похороны волейболистки, которые состоялись днём позже.

Кроме того, один из родственников прислал фото с телом Хакими. Зрелище не для слабонервных, но голова у спортсменки на месте, хотя, конечно, её можно было и пришить. Как и создать в графическом редакторе изображения надгробий и приглашений.

Но дальше следуют гораздо более убедительные доказательства невиновности талибов. Журналисты Altnews порылись в Facebook, где нашли несколько публикаций, в которых пользователи скорбили о смерти Хакими. Все они были сделаны в начале августа. Удалось выяснить, что одну из публикаций разместил родной брат спортсменки, а другую — её близкая подруга. Да, в Facebook есть возможность поставить пост задним числом, но вот с комментариями такого провернуть не получится. А их там десятки.

Так что всё вышеперечисленное заставляет если не окончательно отбросить версию о казни, то как минимум подвергнуть её серьёзным сомнениям. Многое прояснили бы сами талибы, но они молчат.

Дым с огнём

Даже если представителей запрещённого в РФ движения оклеветали, они сами дали отличный повод для подобных вбросов. После прихода «Талибана» к власти в Афганистане спортсменкам реально угрожает смертельная опасность. Многие сжигают спортивную форму, удаляют аккаунты в соцсетях и стараются всячески скрыть своё спортивное прошлое. Девушки-спортсменки в идеологию боевиков никак не вписываются.

Некоторые пытаются бежать из страны. 15 октября ФИФА отчиталась об эвакуации из Афганистана в Катар 100 человек, среди них женщины-футболистки. Чуть раньше в Пакистан сбежали другие девушки, игравшие за страну в футбол. Подробностей никто не рассказывает, беглянки не дают интервью. Очевидно, это продиктовано соображениями безопасности, ведь в Афганистане у спортсменок наверняка остаются родственники.

Фундаментально решить проблему с преследованием девушек-атлеток в Афганистане у международных спортивных организаций явно не получится. Остаётся лишь пытаться адресно помогать отдельным спортсменкам, действуя полуподпольно.

Новости об убийстве спортсменки представителями движения «Талибан» (запрещено в РФ) нельзя назвать иначе, чем ложью и клеветой. Об этом в беседе с ТАСС заявил назначенный талибами президент Национального олимпийского комитета Афганистана Назар Мохаммад Мотмаин. Таким образом он опроверг ранее распространённые в СМИ обвинения, касающиеся казни волейболистки молодёжной сборной страны Махаджабид Хакими. По заявлению источников, девушка была обезглавлена.

Движение «Талибан» объявило всеобщую амнистию. Помилованы были даже те люди, которые десятилетиями с движением воевали, включая, например, бывшего губернатора Герата Исмаил Хана, — отметил Мотмаин.

По его словам, новое правительство не собирается устанавливать ограничения относительно отдельных игр и видов спорта, в том числе футбола и крикета. Он отметил, что есть заинтересованность в сохранении достигнутых за последние 20 лет результатов и участии афганских спортсменов в международных соревнованиях.

Вместе с тем Мотмаин также добавил, что возможны некоторые изменения, связанные со спортивной формой, поскольку всё должно быть в соответствии с предписаниями ислама.

Спорт вне политики. Новости о преследованиях являются пропагандой, направленной на то, чтобы запугать наших спортсменов и вынудить их покинуть страну, — подчеркнул он.

Бывший руководитель отдела новостей телеканала TOLOnews Мирака Попал опроверг информацию СМИ о том, что афганская волейболистка Махджабин Хакими была убита сторонниками движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в РФ). 22 октября появилась информация, что спортсменку казнили, отрубив голову.

«Это неправда, она покончила жизнь самоубийством за 10 дней до захвата Кабула талибами, когда я возглавлял TOLOnews Newsgathering», — написал Попал на своей странице в «Твиттере».

После прихода к власти Талибана лишь две спортсменки из афганской волейбольной женской сборной смогли улететь из страны. Остальные продолжают жить в страхе — часть из них скрывается. Сам Попал тоже был вынужден покинуть Афганистан. Теперь он живёт в Албании в статусе беженца.

Международная федерация волейбола (FIVB) расследует информацию о казни игрока женской молодежной сборной Афганистана Махджубин Хакими членами радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ). В заявлении организации говорится, что у нее пока нет подтверждения этой информации.

«Международная федерация волейбола крайне шокирована и потрясена сообщениями в некоторых СМИ о трагической смерти Махджубин Хакими, — приводит ТАСС заявление федерации. — Однако следует отметить, что существуют противоречивые сообщения об истинной причине ее смерти. Поэтому FIVB продолжает искать разъяснения относительно точных деталей».

В FIVB решительно осудили любые формы насилия, направленные против других людей, в особенности против здоровых, молодых и талантливых спортсменов.

«FIVB поддерживает право всех заниматься спортом без какого-либо страха, предубеждения или запугивания. Спорт и ценности, которые он представляет, остаются основой здорового гражданского общества. FIVB продолжит упорно работать с другими спортивными организациями, правительствами и общественными объединениями, чтобы обеспечить безопасность и благополучие всех, кто хочет заниматься любым видом спорта», — говорится в заявлении федерации.

Женщины Афганистана не смогут заниматься спортом при власти «Талибана» (террористическая организация, запрещенная в России). Об этом заявил заместитель главы соответствующей комиссии талибов Ахмадулла Васик в интервью австралийскому порталу SBS News.

Васик подчеркнул, что ислам позволяет женщинам выходить из дома только по необходимости. А игра в крикет (самый популярный спорт у афганских женщин), по его словам, не является необходимостью.

«Могут произойти ситуации, когда их лицо или тело не будет покрыто. Ислам не позволяет, чтобы женщин видели в таком виде (...) В эпоху медиа, из-за видео и фотографий, люди смогут смотреть на них. Исламский эмират не позволит женщинам заниматься крикетом или другим спортом, где они оказываются на виду», — приводит портал его слова.